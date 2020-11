In einem mehrgeschossigen Gebäude in Korbach (Waldeck-Frankenberg) ist in der Nacht zum Montag ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr wurde gegen 1.40 Uhr alarmiert. Die Bewohner in den oberen Geschossen konnten sich in Sicherheit bringen, die Gaststätte im Erdgeschoss wurde erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar.