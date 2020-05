Bei dem Brand einer Lagerhalle in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) am Samstag ist laut Polizei ein Schaden in Höhe eines mehrstelligen Millionenbetrags" entstanden.

Das teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Die Ursache des Großbrandes in einem Gewerbegebiet ist demnach immer noch unklar. Menschen wurden nicht verletzt.