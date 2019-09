Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Büttelborn (Groß-Gerau) ist in der Nacht zum Freitag ein hoher Schaden entstanden.

Nach Angaben der Polizei wurden ein in der Halle abgestellter Traktor, Erntegeräte und eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach zerstört. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 250.000 Euro. Warum die Halle brannte, ist nicht bekannt.