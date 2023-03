Beim Brand einer Lagerhalle in Hanau ist am Mittwoch Schaden in Höhe von über 300.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren in der Halle unter anderem E-Bikes gelagert. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt an einem Fahrrad-Akku oder an einer Ladestation das Feuer ausgelöst haben.