Hoher Schaden bei Hausbrand in Trebur

Brandursache unklar Hoher Schaden bei Hausbrand in Trebur

Bei einem Hausbrand im südhessischen Trebur ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Videobeitrag Video Großer Feuerwehr-Einsatz in Trebur Video Bei einem Brand in Trebur (Groß-Gerau) ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Bild © 5vision Ende des Videobeitrags

In Trebur (Groß-Gerau) ist am Freitagmittag bei einem Hausbrand ein hoher Sachschaden entstanden. Die Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Ein Mann zog sich eine leichte Verletzung am Arm zu, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen, das Feuer breitete sich weiter aus. Auch die Nachbargebäude mussten von den Einsatzkräften geräumt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag an. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.