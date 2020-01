Bei einem Brand in einer Gaststätte in Reichelsheim (Odenwald) ist am Donnerstagabend ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei vom Freitag war das Feuer von einer Gartenhütte auf die Gaststätte übergegangen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.