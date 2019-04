Eine Lagerhalle in einem Industriegebiet in Maintal (Main-Kinzig) ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten.

Nach Polizeiangaben lagert in der Halle im Stadtteil Dörnigheim Holz. Fast 80 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge im Einsatz. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.