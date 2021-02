Hoher Schaden bei Lagerhallenbrand in Birstein

Eine Lagerhalle in Birstein (Main-Kinzig) ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen.

Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Gebäude bereits komplett, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.