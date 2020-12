Bei einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Weilburg ist am frühen Montagmorgen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Zeugen das Feuer gegen 4 Uhr. Noch ist unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.