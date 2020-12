Unbekannte haben an einer Gießener Schule in Kleinlinden einen Schaden von rund 70.000 Euro angerichtet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben die Täter bereits in der Nacht zum Dienstag mit Farbe an etwa 70 Stellen entlang der Fassade und an Fenstern Symbole hinterlassen.