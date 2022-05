Löscheinsatz der Feuerwehr in Steinau.

Löscheinsatz der Feuerwehr in Steinau. Bild © Fuldainfo

Steinau: Brand in Gartenhütte greift auf Wohnhaus über

Hoher Schaden in Steinau

Eine brennende Gartenhütte hat in Steinau an der Straße zu einem massiven Hausbrand geführt. Die beiden schlafenden Bewohner wurden erst vom Platzen der Fensterscheiben geweckt.

Gegen 23.30 Uhr am Sonntagabend erreichte der Notruf die Feuerwehr: Eine Gartenhütte in Steinau (Main-Kinzig) steht in Flammen, das Feuer greift bereits auf das Dach des Hauses nebenan über.

"Die Fassade brannte, und auch der Dachstuhl brannte bis auf die andere Seite des Gebäudes", berichtete Feuerwehrmann Daniel Schlegel, der in unmittelbarer Nähe des Unglücksorts wohnt und sofort seine Kollegen instruierte. Das Feuer war Schlegel zufolge direkt von der brennenden Gartenhütte in den benachbarten Dachstuhl gezogen. "Die Flammen waren da ziemlich hoch", sagte er. Nur durch einen schnellen Einsatz der Rettungskräfte sei der Brand gut unter Kontrolle geraten.

Solaranlage muss abgebaut werden

Die beiden Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Wohnhaus befanden, haben Polizeiangaben zufolge bereits geschlafen, als es brannte. Durch die Hitze barsten Fenster des Hauses - dadurch seien die Bewohner wachgeworden und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie wurden nicht verletzt, standen aber unter Schock. Das Haus sei teilweise nicht mehr bewohnbar. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 400.000 Euro. Über die Ursache des Brandes war zunächst nichts bekannt.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit 75 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 1.15 Uhr sei das Feuer aus gewesen, allerdings muss laut Feuerwehr die Solaranlage, die sich auf dem Dach befand, noch abgebaut werden, um darunterliegende Glutnester zu finden und zu löschen.