Zwei beschädigte Häuser, zwei in Flammen aufgegangene Autos: Das ist die Bilanz eines Brandes an einer Pizzeria nahe des Bahnhofs in Bad Camberg.

Der Carport auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses mit einer Pizeria im Erdgeschoss fing am Samstag gegen 19 Uhr an zu brennen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Das Feuer beschädigte zwei dort abgestellte Autos und die Fassade der Pizzeria. Was zu dem Brand in der Bahnhofstraße in Bad Camberg (Limburg-Weilburg) führte, ist unklar.

Bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnte, waren sie auf eine Werkstatt neben dem Lokal sowie auf ein angrenzendes leerstehendes Haus mit mehreren Mietwohnungen übergeschlagen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 150.000 Euro. Die Kirminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Sendung: hr1, 31.05.2020, 6 Uhr