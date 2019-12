In der Kläranlage der Rheingau-Taunus-Gemeinde hat ein Feuer in der Nacht zum Samstag einen Schaden von einer Viertelmillion Euro angerichtet.

In der Kläranlage in Hohenstein-Hennethal (Rheingau-Taunus-Kreis) hat es am Samstag um kurz nach Mitternacht gebrannt. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr um 0.13 Uhr. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, sahen sie das Betriebsgebäude der Kläranlage bereits komplett in Flammen stehen.

Beim Löschen des Feuers waren die Wehren etlicher umliegender Orte im Einsatz. Währenddessen war die angrenzende Landstraße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 250.000 Euro, wie sie noch in der Nacht zum Samstag mitteilte.

Warum es brannte, blieb vorerst unklar. Hinweise auf Brandstiftung liegen der Polizei nicht vor. Niemand wurde verletzt.

