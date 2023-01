Hoher Schaden nach Wohnhausbrand in Mörfelden-Walldorf

Bei einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei mussten die 17 Bewohner des Hauses in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) nach dem Feuer am Donnerstagnachmittag das Gebäude zunächst für eine Nacht verlassen. Bei dem Brand sei es zu einer starken Rauchentwicklung und Luftverunreinigung gekommen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die Brandursache war zunächst unklar.