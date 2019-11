Mehrere Altpapiertonnen sind am späten Montagabend in Viernheim (Bergstraße) in Brand geraten.

Die Flammen beschädigten auch die angrenzenden Hauswände einer Bank und einer Schule, sowie einen Carport. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden belaufe sich nach Schätzungen auf einen fünfstelligen Betrag.