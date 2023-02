In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) eingebrochen und haben aus einem Tresor Bargeld erbeutet.

Sie flüchteten unerkannt. Wieviel Geld sie gestohlen haben, war zunächst nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf mehrere tausend Euro.