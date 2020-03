In der Küche eines Fachwerkhauses in Haina-Dodenhausen (Waldeck-Frankenberg) ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Der 28 Jahre alte Bewohner hatte nach Polizeiangaben gekocht. Er blieb unverletzt. Der Brand breitete sich schnell aus. Es entstand etwa 150.000 Euro Schaden.