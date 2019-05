Feuerwehreinsatz in Rodenbach

Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus ist am Samstagnachmittag ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden.

Ursache für das Feuer in Rodenbach (Main-Kinzig) war vermutlich angebranntes Essen auf dem Herd, wie die Polizei am Sonntag meldete. Menschen wurden nicht verletzt. Die Bewohner wurden in einer Ersatzwohnung untergebracht.