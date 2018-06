Ein defektes Elektrogerät hat in einem Reihenhaus im Darmstädter Stadtteil Arheilgen ein Feuer ausgelöst. Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden hoch.

Am Freitagabend ist ein Reihenhaus in Darmstadt in Flammen aufgegangen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der Schaden beläuft sich demnach auf bis zu 150.000 Euro.

Defektes Gerät im Wohnzimmer

Nach ersten Ermittlungen hat ein defektes Elektrogerät im Wohnzimmer den Brand verursacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, dennoch ist das Haus im Stadtteil Arheilgen vorerst unbewohnbar.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu schaden. Die Bewohner des Hauses, die zum Zeitpunkt des Brandes nicht zuhause waren, konnten bei Bekannten unterkommen.

