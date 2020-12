In der Nacht zum Samstag ist in Wanfried (Werra-Meißner) ein Wohnmobil in Brand geraten.

Die Flammen griffen auf ein Carport, eine angrenzende Garage und die auf dem Dach befindliche Solartherme über, wie die Polizei mitteilte. Am Wohnhaus wurden Scheiben beschädigt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro.