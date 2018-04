Beim Brand dieses Hauses in Lohfelden entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro.

Beim Brand dieses Hauses in Lohfelden entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Bild © Hessennews.TV

Bei einem Brand in Witzenhausen sind zwölf Menschen leicht verletzt worden. In dem Haus stieg eine Party - die Polizei geht von Brandstiftung aus. In Lohfelden retteten sich die Bewohner vor den Flammen.

Das Feuer in Witzenhausen (Werra-Meißner) war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 4.40 Uhr in dem Fachwerkhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete 35 Menschen aus dem Haus, in dem eine Party gefeiert wurde. Da das Treppenhaus voller Rauch war, mussten die Leute mit Leitern aus dem Dachgeschoss befreit werden. Insgesamt zwölf Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht, vier von ihnen mussten am Samstag noch zur Beobachtung in der Klinik im thüringischen Heiligenstadt bleiben.

Den Ermittlungen zufolge war im Treppenhaus des Fachwerkbaus ein Kinderwagen mit Papier angezündet worden. Ein zweiter Versuch, im Treppenhaus einen Papierstapel zu entzünden, scheiterte offenbar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts schwerer Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge vermutlich mehrere Zehntausend Euro.

Feuer in Doppelhaushälfte verursacht hohen Schaden

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Lohfelden (Kreis Kassel) ist ebenfalls in der Nacht zum Samstag ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Die drei Hausbewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen. Wie die Polizei mitteilte, hatte die linke Hälfte des Doppelhauses beim Eintreffen der Rettungskräfte komplett in Flammen gestanden. Weil zunächst unklar war, ob sich noch Menschen im Haus befanden, verschafften sich die Feuerwehrleute gewaltsam Zutritt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich dann bis zum Dach ausgebreitet. Die genaue Brandursache war zunächst nicht bekannt.