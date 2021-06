Wohnhausbrände in Rüsselsheim und Friedrichsdorf [Audioseite]

Drei Wohnhäuser in Flammen

Die Feuerwehr musste in der Nacht zum Samstag dreimal zu brennenden Wohnhäusern ausrücken. Ein Mensch wurde aus einer verrauchten Wohnung in Frankfurt gerettet.

Im Rhein-Main-Gebiet haben in der Nacht zum Samstag drei Häuser gebrannt. Im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim brannte gegen 0.15 Uhr die Fassade eines Hauses. Das Feuer sei nach fünf Minuten gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Feuerwehr Frankfurt @feuerwehrffm Gegen 0:15Uhr kam es zu einen Fassadenbrand in #BergenEnkheim . Eine Person wurde durch die Rauchgase verletzt und durch den #Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Das #Feuer konnte schnell gelöscht werden. ^tka [zum Tweet]

In einer verrauchten Wohnung im zweiten Stock habe sich allerdings eine gehbehinderte Person befunden, die über den Hausnotruf auf sich aufmerksam machte. Feuerwehrleute brachten sie nach draußen. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung kam die Person ins Krankenhaus. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Das sei nach einem Fassadenbrand generell schwer zu schätzen, sagte der Feuerwehrsprecher. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar.

Sechsstelliger Schaden in Rüsselsheim

Wegen eines brennenden Reihenhauses in Rüsselsheim-Königstätten (Groß-Gerau) rückte die Feuerwehr gegen 0.30 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus dem Dachstuhl, wie die Polizei mitteilte.

Da das Haus nach einem Eigentümerwechsel gerade renoviert wird, befand sich niemand mehr in dem Haus. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, bevor auch das benachbarte Haus in Brand geriet. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 100.000 bis 200.000 Euro.

Besitzer im Urlaub

In Seulberg, einem Stadtteil von Friedrichsdorf (Hochtaunus), wurde gegen 3 Uhr Feuer in einem Wohnhaus gemeldet. Laut Polizei sind die Besitzer gerade im Urlaub, daher befand sich auch dort niemand im Haus. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. In beiden Fällen ist die Brandursache unklar.