Ein Dachstuhlbrand hat die Feuerwehr in Oberursel stundenlang beschäftigt. Eine Person kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von fast einer halben Million Euro.

400.000 Euro Schaden und ein Verletzter: So lautet die Bilanz eines Brands in Oberursel-Weißkirchen (Hochtaunus). Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch gegen 13 Uhr ausgebrochen - vermutlich in der Küche, wie ein Sprecher sagte. Die Flammen seien von dort ins Dach gezogen und auch auf die anliegende Doppelhaushälfte übergegangen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe eine Rauchsäule über dem Wohnhaus gestanden. Der verletzte Bewohner sei mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Auch die Anwohner der angrenzenden Stadtteile wurden von der Feuerwehr gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungen oder Klimaanlagen auszuschalten. Es habe jedoch keine direkte Gefahr bestanden.

Schwierige Löscharbeiten im Dachstuhl

Am Abend hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, war aber weiterhin im Einsatz, um einen Schwelbrand zu verhindern. Neben 70 bis 80 Feuerwehrkräften war auch das Technische Hilfswerk vor Ort.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, bei der Dämmung im Dachstuhl habe es sich um ein sogenanntes Wärmeverbundsystem gehandelt, das besonders schwierig zu löschen sei. "Wir können das Wasser nicht richtig in den Zwischenbereich des Daches führen", sagte er.

Das Feuer habe das Obergeschoss des Hauses so stark zerstört, dass es nicht mehr bewohnbar sei. Durch das Löschwasser sei auch das Erdgeschoss beschädigt worden. Ob sich dieser Bereich noch bewohnen lasse, sei noch nicht klar.