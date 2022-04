Löscharbeiten der Feuerwehr in Brensbach-Wersau

Löscharbeiten der Feuerwehr in Brensbach-Wersau Bild © 5Vision.media

Zwei Häuser in Brensbach in Flammen

Bei einem Brand in Brensbach im Odenwald sind zwei Wohnhäuser und Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte mit Großaufgebot. Anwohner wurden aufgefordert, das Trinkwasser abzukochen.

Zwei unbewohnbare Wohnhäuser, zwei beschädigte Carports und drei ausgebrannte Autos sind die Bilanz eines Feuers am Mittwochnachmittag in Brensbach-Wersau (Odenwald). Wie die Polizei mitteilte, wurde nach bisherigem Kenntnisstand aber niemand verletzt. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Insgesamt waren laut Polizei rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr forderte aus vielen umliegenden Gemeinden Nachschub an. Sie hatte den Brand am späteren Nachmittag unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten aber noch an.

Trinkwasser vorsichtshalber abkochen

Wegen starkem Wind waren die Löscharbeiten schwierig. Es bildete sich starker Rauch, die Anwohner der Umgebung wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zusätzlich bat die Polizei die Anwohner, das Trinkwasser abzukochen. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme wegen der großen Wasserentnahme beim Löschen und eventueller Verschmutzung des Trinkwassers. Laut Feuerwehr sollte zudem am Abend für rund zwei Stunden der Strom in einer Straße abgestellt werden, wovon acht Häuser betroffen seien.

Die beiden Häuser sind nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde wollte laut Polizei nach Unterbringungsmöglichkeiten für die Bewohner suchen. Zur Höhe des Gesamtschadens konnte die Polizei noch nichts sagen. Sie geht von einer "mindestens hohen sechsstelligen" Summe aus.

Auch zur Brandursache gab es zunächst keine Erkenntnisse. Laut eines Feuerwehrsprechers könnte das Feuer in einer der Garagen zwischen den beiden Häusern entstanden sein.