Holz an Lagerhalle fängt Feuer

Etwa 30.000 Euro Schaden Holz an Lagerhalle fängt Feuer

Eine Lagerhalle in Friedberg-Ockstadt hat am Samstagabend gebrannt.

An der Halle lagerte nach Angaben der Feuerwehr in einem Hochregal Brennholz. Dieses habe aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Landwirtschaftliche Geräte in der Halle wurden nicht beschädigt. Etwa 50 Feuerwehrleute waren vor Ort. Den Schaden schätzten die Einsatzkräfte auf etwa 30.000 Euro.