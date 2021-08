Holzstämme in Brand gesetzt

Mit Grillanzünder sind Holzstämme an einem Waldweg in Naumburg (Kassel) in Brand gesetzt worden.

Dank eines aufmerksamen Fahrradfahreres habe größerer Schaden bei dem Feuer am Samstag verhindert werden können, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.