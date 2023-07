Hostiengefäß aus Stadtkirche in Fulda gestohlen

Unbekannte haben die Monstranz aus dem Anbetungsraum der Stadtkirche in Fulda gestohlen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, müssen die Täter am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr eine Glasscheibe des Tabernakels auf dem Altar eingeschlagen haben, um an das Hostiengefäß zu gelangen.