Ein etwa 50 Jahre alter Mann hat ein Hotel in Offenbach überfallen.

Er bedrohte am Samstag gegen 17 Uhr eine Mitarbeiterin an der Rezeption mit einer Pistole und zwang sie, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er entnahm wenige hundert Euro und flüchtete auf einem E-Scooter. Die Rezeptionistin blieb unverletzt.