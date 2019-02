Mit einem Großeinsatz haben Rettungskräfte im nordhessischen Guxhagen nach einem fünfjährigen Mädchen gesucht. Polizei und Feuerwehr waren mit Tauchern und Hubschraubern im Einsatz - bis zum späten Abend ohne Erfolg.

Zahlreiche Rettungskräfte haben seit Sonntagnachmittag rund um einen Spielplatz in Guxhagen (Schwalm-Eder) nach einem fünf Jahre alten Mädchen gesucht. Bis zum späten Abend blieb die großangelegte Suche erfolglos. Polizei und Feuerwehr konnten nicht ausschließen, dass das Kind in die benachbarte Fulda gefallen sein könnte.

280 Einsatzkräfte an Land und im Wasser

Die Feuerwehr war mit rund 280 Kräften vor Ort. Dabei waren Boote auf dem Fluss und Taucher im Wasser im Einsatz, unterstützt von der DLRG. Zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras suchten die Umgebung ab. Auch mit Rettungshunden versuchten die Einsatzkräfte, das Mädchen zu finden.

Die Suche werde die ganze Nacht andauern, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Abend. Allerdings erschwere die Dunkelheit die Suchaktion in der Fulda erheblich. Deswegen würden verstärkt die angrenzenden Wohngebiete nach dem Kind abgesucht.

Mädchen verschwand an ihrem Geburtstag

Der Bürgermeister von Guxhagen, Edgar Slawik (parteilos), sagte dem hr, es sei durchaus möglich, dass das Kind ins Wasser fiel. Die Strömung der Fulda sei derzeit stark, die Wassertemperatur liege bei etwa fünf Grad. Die Familie sei für die Geburtstagsfeier der Fünfjährigen zusammen mit deren vier und sechs Jahre alten Geschwisterkindern auf dem Spielplatz gewesen.

Wie die Polizei berichtete , hatte die Mutter das Kind gegen 15.30 Uhr aus den Augen verloren und es nicht mehr finden können. Daraufhin habe sie die Polizei gerufen.

Familienmitglieder helfen bei Suche

Das Mädchen soll laut Slawik an einer Behinderung leiden und nicht richtig sprechen können. Man suche deswegen zusammen mit Familienmitgliedern, deren Stimme sie kennt, die Ortschaften in der Nähe ab - in der Hoffnung, die Fünfjährige habe sich nur versteckt und würde auf bekannte Stimmen reagieren. Die Eltern wurden zudem von Seelsorgern betreut.

Die Polizei beschreibt das Kind als 1,20 Meter groß mit braunen, halblangen Haaren. Es trage eine blaue Hose und ein pinkes T-Shirt.

Mitarbeiter der Feuerwehr helfen bei der Suche nach dem Kind. Bild © Ulrich Brandenstein

Sendung: hr-iNFO, 17.02.2019, 21.00 Uhr