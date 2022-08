Bei einem Verkehrsunfall bei Dietzhölztal (Lahn-Dill) ist am Dienstagabend ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer schwer verletzt worden.

Er kollidierte in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Pkw, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Rollerfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.