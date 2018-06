Mischling Penny riss von ihrer Familie aus - und versteckte sich auf sehr wenig Platz: Mehr als eine Woche lang trieb sie sich auf dem Mittelstreifen der A5 herum. Dann ging sie in die Falle.

Mit diesem Plakat suchte die Familie nach Penny - die sich derweil auf dem Mittelstreifen der A5 herumtrieb. Bild © Polizeipräsidium Südhessen

"Kniehoch - ängstlich". So wird Penny auf dem Plakat beschrieben, mit dem ihre Besitzer sie suchten. Und diese beiden Umstände sind wohl auch der Grund dafür, dass Penny nun mehr als eine Woche lang verschwunden war.

Dabei war sie gar nicht weit: Sie war am Dienstag vergangene Woche von ihrer Familie in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) ausgerissen und auf die A5 gelaufen, berichtet die Polizei. Dort gelangte sie irgendwie auf dem Mittelstreifen - und traute sich nicht mehr herunter.

Obwohl die Mischlingshündin nur kniehoch ist, wurde sie in den kommenden Tagen immer wieder gesehen und an die Polizei gemeldet. Die sperrte mehrmals die Autobahn, um den Hund einfangen zu können, aber vergebens: Penny rannte immer davon.

In die Lebendfalle getappt

Am Mittwochabend dann stellten Tierschützer, gemeinsam mit der Autobahnpolizei, eine Lebendfalle zwischen den Leitplanken auf, in die Penny dann auch endlich tappte. Gegen Mitternacht sperrten die Beamten ein letztes Mal für eine Viertelstunde die A5 zwischen Gräfenhausen und dem Darmstädter Kreuz, sammelten die Falle samt Penny ein und konnten den Hund so in Sicherheit bringen.

"Als der Hund nach der langen Zeit wieder an die besorgte Familie übergeben wurde, überschlug sich der Vierbeiner fast vor Freude", berichtet die Polizei.