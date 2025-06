Zum 100-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Hünfeld (Fulda) ist ein Heißluftballon in Form eines Feuerwehrautos aufgestiegen.

Es sei das Geschenk eines privaten Spenders gewesen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Am kommenden Wochenende findet ein großes Fest der Hünfelder Feuerwehr am Haselsee statt. Für Sonntag ist ein großer Festumzug geplant.