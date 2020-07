Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf der B417 mit seinem Pkw auf einem Feld bei Hünstetten (Rheingau-Taunus) überschlagen und ist danach mit dem demolierten Auto weitergefahren.

Die Polizei erwischte ihn später in Limburg, wie die Beamten am Mittwoch zu dem Vorfall am Dienstagabend mitteiten.