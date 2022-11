Ein Hund hat für eine Vollsperrung der A5 bei Gießen gesorgt.

Alarmierte Beamte hätten ihn am Freitagmorgen an der Mittelleitplanke eingefangen, teilte die Polizei mit. Das verängstigte Tier sei sichtlich erleichtert in den Streifenwagen gesprungen. Kurz darauf meldete sich die Besitzerin. Ihr war der Hund am Vorabend entlaufen.