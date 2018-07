Spaziergänger haben in Spangenberg beim Gassi gehen mit ihren Hunden mehrere offenbar vergiftete Hackfleisch-Bällchen entdeckt. Eines der Tiere verspeiste einen Köder.

Die Köder waren in einem Waldgebiet bei Spangenberg (Schwalm-Eder) in Höhe der Fischteiche verteilt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren zwei Spaziergänger am Montagabend mit ihren Hunden an dieser Stelle unterwegs und entdeckten die präparierten Hackfleisch-Bällchen. Die blauen Körner im Fleisch waren deutlich zu sehen.

Hund in schlechtem Zustand

Trotz sofortigen Eingreifens der Hundebesitzer hatte eines der Tiere das vermeintliche Leckerli offenbar bereits verspeist. Ein Tierarzt untersuchte den Hund, konnte ihm aber wohl nicht mehr entscheidend helfen. "Es geht dem Hund sehr schlecht", teilte die Polizei mit. Es müsse mit seinem Ableben gerechnet werden.

Die alarmierten Beamten suchten noch am Montagabend das betroffene Waldstück ab, konnten aber keine weiteren Köder feststellen. Auf eine genauere Analyse der präparierten Hackbällchen werde wohl verzichtet. "Es ist relativ offensichtlich, dass es sich um Gift handelt", sagte ein Polizeisprecher zu hessenschau.de. Die Ermittler riefen Hundehalter zu erhöhter Vorsicht in dem Waldgebiet auf. In den vergangenen Monaten hatten in Hessen immer wieder offensichtliche Hunde-Hasser mit Ködern zugeschlagen.