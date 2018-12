In einem Wohn- und Gasthaus in Waldeck ist an Heiligabend ein Feuer ausgebrochen.

Hunde sterben bei Wohnhausbrand in Waldeck

Ein Mehrfamilienhaus in Waldeck ist an Heiligabend durch ein Feuer zerstört worden. Ein Bewohner konnte sich vor den Flammen retten. Für zwei Hunde kam jede Hilfe zu spät.

Das Feuer war an Heiligabend gegen 22.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses im Waldecker Stadtteil Höringhausen ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon aus den Fenstern und dem Dachstuhl des Hauses.

Außer einem 53 Jahre alten Bewohner hielt sich niemand in dem Haus auf. Nachdem der Mann, der im Dachgeschoss lebte, telefonisch auf den Brand aufmerksam gemacht wurde, konnte er sich selbstständig aus dem brennenden Haus retten. Er blieb unverletzt. Für zwei Schäferhunde kam jedoch jede Hilfe zu spät: Die Einsatzkräfte fanden die beiden Tiere tot in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war.

Haus nicht mehr bewohnbar

Rund 70 Einsatzkräfte waren bis zum frühen Morgen damit beschäftigt, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar, zerstört wurde auch eine Gaststätte im Erdgeschoss des Gebäudes.

Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache.

