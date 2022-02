Ein Mann hat in einer Mülltonne auf einem Autobahn-Parkplatz in Offenbach zwei tote Hundewelpen entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Tiere seien offenbar massiv misshandelt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.