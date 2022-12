Unbekannte haben an der Kreuzung in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) Ringstraße/Taunusstraße einen mit einer Rasierklinge versehenen Hundeköder ausgelegt.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, fand ein Spaziergänger den Leberwurstköder am Mittwochnachmittag und beseitigte ihn. Die Polizei bittet Hundehalter zur Vorsicht in dem Bereich.