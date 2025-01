Die Feiern ins neue Jahr sind in Hessen überwiegend ohne Zwischenfälle verlaufen. Etliche Menschen wurden durch Feuerwerk verletzt. Es gab zahlreiche Brände. In mehreren Orten wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei angegriffen.

Menschen feiern den Jahreswechsel an Silvester in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

In der vergangenen Silvesternacht sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Hessen wieder im Dauereinsatz gewesen. Zehntausende Menschen feierten ausgelassen, es gab jedoch auch einige Verletzte und Festnahmen, wie die verschiedenen Polizeipräsidien am Morgen vorläufig bilanzierten.

In der Frankfurter Innenstadt nahm die Polizei in der Nacht zum Neujahrstag mehrere Menschen fest, die gezielt Raketen in Richtung von Menschenmengen oder Einsatzkräften gezündet hatten.

Eiserner Steg in Frankfurt zwischenzeitlich gesperrt

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde zum Teil auch in Feuerwerk-Verbotszonen geböllert - zum Beispiel auf der Zeil. Am Mainufer hingegen war das Zünden von Raketen und Knallkörpern erlaubt. Verboten war das Böllern konkret auf dem Eisernen Steg, auf der Zeil, an der Konstablerwache und an der Hauptwache.

Am Eisernen Steg mussten die Einsatzkräfte bereits vor Mitternacht den Zugang auf die Fußgängerbrücke über den Main zeitweise sperren, weil der Andrang so groß war. Auch der Holbeinsteg war zwischenzeitlich für weitere Passanten gesperrt.

Am Platz vor der Frankfurter Paulskirche versammelten sich gegen Mitternacht so viele Menschen, dass die Polizei die angrenzende Berliner Straße für den Verkehr sperren musste.

Menschen seien vereinzelt in Frankfurt durch Feuerwehrskörper verletzt worden. Konkretere Angaben machte die Polizei Frankfurt am Neujahrsmorgen zunächst nicht.

Gruppe Jugendlicher greift Feuerwehr an

In Viernheim (Bergstraße) hinderte eine große Gruppe Jugendlicher die Feuerwehr an der Arbeit und griff diese an. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt auf Facebook nach eigenen Angaben mitteilte, schossen auf dem Apostelplatz junge Menschen aus einer bis zu 60-köpfigen Gruppe heraus Böller und Raketen in Richtung eines Löschfahrzeugs. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

In der Nähe des Platzes hatte es nach Angaben der Feuerwehr mehrere kleinere Brände gegeben. Erst durch "massiven" Polizeischutz konnten die sechs Feuerwehrkräfte ihrer Arbeit nachgehen, wie der Sprecher erklärte. Über Verletzungen und Festnahmen war am Morgen nichts bekannt.

Gegen 0.40 Uhr kam es in Viernheim zudem zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Ein betrunkener Autofahrer fuhr laut Polizei zwei Fußgänger an, fuhr davon und rammte mehrere Fahrzeuge bei seiner Flucht. Die Polizei stoppte den Autofahrer wenig später.

Rakete löst in Darmstadt Wohnhausbrand aus

In Südhessen kam es innerhalb von zwei Stunden zu 30 Bränden, wie das Polizeipräsidium in Darmstadt mitteilte. "Die meisten sind durch Feuerwerk entstanden", sagte ein Sprecher am Morgen.

Durch eine "verrirrte" Rakete geriet ein Balkon in Darmstadt-Kranichstein in Brand. Bild © 5vision.news

Neben Containern, Mülleimern und Gebüschen geriet auch ein Balkon in Darmstadt-Kranichstein durch einen "verrirrten Feuerwerkskörper" in Brand. Von dort griff das Feuer zum Teil auf das Wohnhaus über. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro.

Über 280 Feuerwehr-Einsätze in Wiesbaden

Die Feuerwehr Wiesbaden meldete eine "herausfordernde Silvesternacht". Allein in der Landeshauptstadt rückte die Feuerwehr zwischen Silvestermorgen und Neujahrsmorgen zu insgesamt 284 Einsätzen aus.

In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt brach im fünften Obergeschoss aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Außerdem löschte die Feuerwehr brennende Mülltonnen, zahlreiche Feuerwerksbatterien und Brände auf Terrassen und Balkonen.

Frankfurt In Frankfurt ließ sich das Feuerwerk besonders gut am Mainufer vor der Skyline beobachten. Dieses Foto von gestern Abend hat uns The-Kong Ngyuen geschickt – es ist mit einer Langzeitbelichtung fotografiert worden und aus drei verschiedenen Fotos entstanden.

Im Rheingau-Taunus-Kreis wurde eine Person nach Angaben der Polizei durch einen Feuerwerkskörper schwer im Gesicht verletzt. In Offenbach kam es nach Angaben der Feuerwehr zu mehreren kleineren Bränden etwa vom Mülleimern, Gebüschen und auf Balkonen. Verletzte gab es keine.

Böller explodiert, Rakete herabgestürzt

Auch in Nordhessen rückte die Polizei zu zahlreichen Einsätzen aus. Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Einsatzkräfte angaben.

In Kassel stürzte eine Rakete auf eine Person herab. In Bad Arolsen (Waldeck-Frankenberg) erlitt ein Mann leichte Verletzungen, weil ein Böller in seiner Hand explodierte.

In Osthessen meldete die Polizei einen "weitestgehend ruhigen Jahreswechsel". Die Einsatzkräfte seien überwiegend zu Ruhestörungen und Streitigkeiten ausgerückt.

Die Feuerwehr löschte zudem mehrere kleine Brände, wie zum Beispiel von Altkleidercontainern und Mülleimern. In Bad Hersfeld wurden außerdem Fensterscheiben einer Bushaltestelle zerstört.

Mehrere Tote an Silvester in Deutschland

Deutschlandweit kam es in der Silvesternacht zu mehreren Unglücken mit Feuerwerk und Böllern, bei denen mindestens fünf Menschen starben. Auch andernorts wurden abermals Rettungskräfte angegriffen - in den vergangenen Jahren hatten heftige Attacken auf Einsatzkräfte vor allem in Berlin eine Debatte um die innere Sicherheit an Silvester ausgelöst.