Seit Stunden beschäftigt ein Waldbrand im Taunus hunderte Feuerwehrleute. Die Flammen haben sich laut Feuerwehr zwischen Altkönig und Fuchstanz auf zwei Hektar ausgebreitet. Die Einsatzkräfte vermuten Brandstiftung.

Das Feuer brach am Montag im Wald zwischen Kronberg und Königstein (Hochtaunus) aus. Durch die starke Rauchentwicklung ist der Brand weithin sichtbar. Nach Angaben des Landkreises breiteten sich die Flammen vom 798 Meter hohen Altkönig in Richtung des beliebten Ausflugszieles Fuchstanz aus.

Wie der Kreisbrandinspektor des Hochtaunuskreises, Carsten Lauer, dem hr sagte, brennt eine Fläche von zwei Hektar. "Teilweise geht das Feuer bis in die Wipfel durch, aufgrund der Trockenheit und der Steillage des Hanges", so Lauer. "Wir kommen an das Feuer in vielen Bereichen nicht direkt ran."

Wanderer und Radfahrer sollen Gebiet verlassen

Die Leitstelle des Hochtaunuskreises forderte Wanderer und Radfahrer auf, das Gebiet zu verlassen. Bürger wurden gebeten, den Bereich zu meiden und Zugangswege freizuhalten. Außerdem solle der Notruf von Feuerwehr und Polizei nicht durch weitere Nachfragen blockiert werden.

Ein Kreis-Sprecher sagte dem hr, das Feuer "wandere" über den Altkönig in Richtung West/Südwest. Mit einem Hubschrauber werde das Gebiet erkundet. Die Polizei teilte mit, die Fliegerstaffel unterstütze aus der Luft. Der Hattsteinweiher bei Usingen sollte geräumt werden, um Löschwasser daraus zu entnehmen.

Laut Kreisbrandinspektor Lauer soll der Hubschrauber das Feuer rund um das Plateau des Altkönig unter Kontrolle behalten. "Wir haben Bereiche, in die wir wegen der Steillage nicht hineinkommen - dort werden wir den Hubschrauber mit einem 800-Liter-Behältnis einsetzen", sagte Lauer dem hr. Der Altkönig ist der dritthöchste Gipfel des Mittelgebirges.

Rund 350 Feuerwehrleute vor Ort

Insgesamt waren nach Angaben des Hochtaunuskreises am Nachmittag rund 350 Einsatzkräfte aus der Region im Einsatz. Auch Kräfte aus Frankfurt unterstützen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie schickte vier Großtanklöschfahrzeuge in das Brandgebiet. Die Feuerwehr aus dem Rheingau-Taunus-Kreis machte sich mit drei Katastrophenschutz-Löschzügen auf den Weg in den Wald. Die Feuerwehren aus Wiesbaden, Steinheim und Maintal unterstützten am Abend ebenfalls.

Wann der Brand gelöscht sein wird, konnte Kreisbrandinspektor Lauer auf Nachfrage noch nicht abschätzen. Zunächst plane man den Einsatz bis zur Dunkelheit. In der Nacht würden aber Flächen an Straßen und Waldwegen vor dem Feuer gesichert.

Brandstiftung vermutet

Kreisbrandinspektor Lauer sagte, man vermute als Ursache für das Feuer Brandstiftung. "Wir gehen davon aus, dass es nicht natürlich entstanden ist." Es habe erst vor einer Woche in 200 Meter Entfernung einen anderen Waldbrand gegeben, zudem sei es in dem Gebiet in den vergangenen Jahren immer wieder zu Brandstiftung gekommen, so Lauer.

Wegen des Einsatzes wurde die Landesstraße 3004 zwischen Sandplacken und Hohemarkstraße in beiden Richtungen gesperrt. Busse der Linien 50 und 51 fahren nach Angaben des RMV wegen des Einsatzes nur bis Hohemark und in der Gegenrichtung nur bis Sandplacken.

Brände in Rödermark und Frankfurt

Die Feuerwehren hatten bereits am Wochenende zu mehreren größeren Wald- und Böschungsbränden ausrücken müssen. Bei Rödermark (Offenbach) brannte ein rund zwei Hektar großes Waldstück. In Frankfurt gab es zwei Brände an Böschungen, am Samstag in der Nähe des Ostbahnhofs am Bahndamm entlang auf 300 Metern, am Sonntag an der A661.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigte am Montag in Südhessen die zweithöchste Gefahrenstufe (4 von 5) an. Am Dienstag ist dieser Wert auch im Norden und in Osthessen erreicht, während an den Folgetagen der Gefahrenindex nur im Süden hoch bleibt. Der Waldbrandgefahrenindex sei allerdings nicht die Waldbrandwarnstufe vor Ort, die von Landes- oder örtlichen Behörden festgelegt werde, betonte der DWD.

Noch keine Alarmstufe ausgerufen

Nach Angaben des Umweltministeriums besteht landesweit eine erhöhte Waldbrandgefahr. Insbesondere in Südhessen sei auch in den nächsten Tagen von einem hohen Risiko für Waldbrände auszugehen, teilte das Ministerium am Montag mit. Eine offizielle Alarmstufe wurde bislang aber noch nicht aufgerufen.

In ganz Hessen ist der sogenannte Graslandfeuerindex auf der zweithöchsten Gefahrenstufe. Das heißt, ausgedörrte Grasflächen haben aus meteorologischer Sicht eine hohe Feuergefährdung.

Kaum Niederschlag vorhergesagt

In den kommenden Tagen ist bei Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad kaum Niederschlag in Sicht. Am Mittwoch bleibt es nach oft sonnigem Beginn bei einem Mix aus Sonne und Wolken meist trocken. Am Donnerstag wird es mal sonnig und mal wolkig. Am ehesten in den östlichen Landesteilen sind einzelne Schauer möglich. Am Freitag gibt es neben Sonnenschein zum Teil dichte Wolken mit örtlichen Schauern oder Gewittern.

