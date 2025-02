Hunderte Straftaten bei Wahlplakaten in Hessen

Die Polizei hat in Hessen kurz vor der Bundestagswahl Hunderte Straftaten bei Wahlplakaten gezählt.

Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Die Polizeipräsidien hätten landesweit allein seit der umstrittenen Abstimmung im Bundestag zur Migration mit AfD-Stimmen am 29.Januar vorerst 217 Straftaten bei Wahlplakaten registriert (Stand 10.Februar). 59 Straftaten richteten sich demnach gegen CDU-Plakate. Die AfD sei in 47, die Grünen und die SPD in jeweils 30, die FDP in 21, die Linke in 12 und das BSW in 5 Fällen betroffen gewesen.