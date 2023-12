ICE nach Frankfurt steckt stundenlang in Tunnel in Belgien fest

Kurzmeldung ICE nach Frankfurt steckt stundenlang in Tunnel in Belgien fest

Fahrgäste eines ICE nach Frankfurt haben am Sonntag rund drei Stunden in einem Tunnel in Belgien ausharren müssen.

Der Grund seien technische Probleme gewesen, sagte ein Sprecher des belgischen Bahnunternehmens SNCB. Insassen berichteten von stundenlangem Sitzen und Warten in einem kalten Zug. Erst gegen 21 Uhr sei der aus Brüssel kommende Zug in die nächste Stadt Lüttich gezogen worden. Genaueres war zunächst nicht bekannt.