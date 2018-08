Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg. Nach einem Böschungsbrand direkt an der Strecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen.

Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg. Nach einem Böschungsbrand direkt an der Strecke Köln-Frankfurt hatten mehrerer Häuser Feuer gefangen. Bild © picture-alliance/dpa

Wegen Böschungs- und Wohnhausbränden in Siegburg ist die ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln am Dienstag gesperrt worden. Züge fallen aus oder werden umgeleitet.

Die ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln ist am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Bei Siegburg in Nordrhein-Westfalen war ein Böschungsbrand an der Bahnstrecke auf acht Wohnhäuser übergegangen . Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht von mindestens 40 Verletzten aus, zählte dabei aber auch Kreislaufschwächen und andere ambulante Fälle mit. Die Feuerwehr nannte eine Zahl von zwölf unmittelbar durch den Brand Verletzten, darunter auch Schwerverletzte.

90 Minuten Verspätung durch Umleitungen

Die Züge auf der Strecke wurden nach Angaben der Bahn gestoppt. Die Feuerwehr war mit einer großen Zahl an Fahrzeugen und 200 bis300 Einsatzkräften vor Ort. Auch ein Wasserwerfer der Bundeswehr und ein Hubschrauber wurden angefordert. Nach Angaben der Polizei wurde eine in dem Bereich verlaufende Bundesstraße ebenfalls gesperrt. Die Stadt Siegburg vermutet, dass der Brand durch Funken ausgelöst wurde, die ein Zug im Vorbeifahren erzeugt hatte. Die Bahn hingegen betonte, die Brandursache stehe noch nicht abschließend fest.

ICEs zwischen Köln und Frankfurt würden am Rhein entlang umgeleitet und kämen bis zu 90 Minuten verspätet an, teilte die Bahn mit. Wie lange die Streckensperrung andauert, konnte eine Sprecherin der Bahn am Nachmittag nicht beantworten.

Neben den Fernzügen waren zahlreiche Regionalzüge und S-Bahnen betroffen, die ganz ausfielen. Die Bahn bat alle Reisenden, sich vor der Fahrt über Zugausfälle zu informieren.

Auch Flughafen-Fernbahnhof und Limburg betroffen

Die ICE-Schnellstrecke gehört zu den wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands. Sie verbindet die Hauptbahnhöfe Frankfurt und Köln. Züge auf der Strecke halten in Hessen auch am Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen und in Limburg.

Zuletzt hatte es bei internationalen ICE-Verbindungen von Frankfurt über Köln nach Brüssel und Amsterdam Probleme mit der Klimaanlage gegeben. Viele Verbindungen fielen aus.