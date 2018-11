Bei der in einem Wald bei Heusenstamm gefundenen Leiche handelt es sich wahrscheinlich um einen 45-Jährigen aus Bad Nauheim. Ein Mann aus der Wetterau gestand, die Leiche vergraben zu haben. Verdächtig machte sich auch dessen Ex-Frau.

Die Staatsanwaltschaft Gießen meldete am Mittwochmorgen, dass die Identität der tags zuvor in einem Waldstück bei Heusenstamm (Offenbach) gefundenen Leiche "mit hoher Wahrscheinlichkeit" geklärt sei: Es handelt sich demnach um einen seit einigen Wochen vermissten 45 Jahre alten Mann aus Bad Nauheim (Wetterau). Eine Obduktion am Nachmittag soll die Identität sowie die Todesursache zweifelsfrei klären.

Laut der Ermittler steht nicht fest, ob der Mann durch ein Gewaltverbrechen ums Leben kam. Bekannt ist bislang nur, dass sich am Dienstagnachmittag ein ebenfalls 45 Jahre alter Mann aus Rockenberg (Wetterau) bei der Polizei in Friedberg meldete und aussagte, er habe im August den Leichnam verscharrt. Anschließend führte er die Kriminalbeamten zum Fundort. Die örtliche Feuerwehr leuchtete das Waldstück mit Flutlicht aus.

Welche Rolle spielt die verdächtige Frau?

Ansonsten liegt bei dem Fall noch vieles im Dunkeln. Die Polizei nahm außerdem eine 39 Jahre alte Frau aus Büdingen fest. Sie ist sowohl die Ex-Frau des Verdächtigen als auch die Ehefrau des Verstorbenen. Sie soll nach Aussage des Rockenbergers bei der Beseitigung des Leichnams geholfen haben.

