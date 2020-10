Nach einem tödlichen Streit in einem Mehrfamilienhaus am Sonntag in Frankfurt-Sachsenhausen ist die Identität des Opfers noch unklar.

Auch der Hintergrund der Tat werde noch untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nach dem mutmaßlichen Streit war einer der beiden Männer gestorben. Der andere flüchtete zunächst, wurde aber gefasst.