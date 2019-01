In einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt haben Polizisten Leichenteile entdeckt. Der Bewohner hatte die Beamten eingeschaltet. Unklar ist, ob es sich bei der Leiche um die Lebensgefährtin des Mannes handelt.

Ein 34-Jähriger habe sich am Donnerstagmittag bei der Polizei gemeldet und gesagt, jemand liege tot in seiner Wohnung. Beamte seien daraufhin zu der Wohnung in der Kirchtannen-Siedlung im Stadtteil Eberstadt gefahren und hätten die Leichenteile gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit.

Mann lebte mit 40-Jähriger zusammen

Um wen es sich bei dem oder der Toten handelt, ist den Angaben zufolge unklar. Auch das Geschlecht sei noch nicht endgültig geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Mann lebte in der Wohnung mit einer 40 Jahre alten Frau zusammen. Er werde derzeit befragt, hieß es am Nachmittag.

Nachbarn: Häufig Streit

In diesem Mehrfamilienhaus wurde die Leiche gefunden. Bild © Raphael Stübig (hr)

Die Ermittler suchten bis zum Abend in der Wohnung und am Haus nach Spuren, die Hinweise auf die Todesursache geben könnten. Die Leiche sollte noch am Donnerstagabend gerichtsmedizinisch untersucht werden. Angaben über Hintergründe der Tat oder ein mögliches Motiv machten die Ermittler zunächst nicht.

Nachbarn berichteten dem hr, dass das Paar seit etwa fünf Jahren in der Wohnung gelebt habe. Immer wieder habe es Streit zwischen den beiden gegeben. Auch von Drogen- und Alkoholproblemen war die Rede. Die Polizei sei in der Vergangenheit häufiger an der Wohnung gewesen.