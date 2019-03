Fans auf der ganzen Welt trauern um den kleinen Igel Mr. Pokee. Knapp vier Jahre nach Beginn seiner Model-Karriere erlag der vierbeinige Instagram-Star aus Wiesbaden einer Blutvergiftung.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts

Mr. Pokee, der wohl berühmteste Igel der Welt, ist tot. Wie Frauchen Talitha Girnus bei Instagram mitteilte, starb der stachelige Social-Media-Star aus Wiesbaden am Freitag an den Folgen einer Blutinfektion. "Das ist das wohl Härteste, was ich jemals tun musste", schrieb die Igel-Mama über das Verfassen des Abschieds-Post. "Er ist eingeschlafen und hat dabei so friedlich geguckt. Mr. Poke, ich liebe dich von ganzem Herzen, bedingungslos und immer."

Infektion nach Zahn-OP

Talitha Girnus und ihr Igel Bild © Talitha Girnus

Nach einer Zahn-OP waren Bakterien bei Mr. Pokee gefunden worden, die trotz Antibiotika-Behandlung nicht aufzuhalten waren. Nachdem sich der afrikanische Weißbauchigel zunächst noch ein paar Tage gut gefühlt hatte, verschlechterte sich sein Zustand am Mittwoch drastisch.

"Er konnte sich nicht mehr richtig bewegen", so Girnus. In einer Notfall-Tierklinik sei dann die Blutvergiftung diagnostiziert worden. "Pokee hat eine Nacht und einen Tag gekämpft" - letztlich aber vergeblich.

1,3 Mio Follower bei Instagram

Mr. Pokee, der offiziell als Haustier gehalten werden durfte, war erstmals im Juni 2015 bei Instagram aufgetaucht und innerhalb von Wochen zum Star geworden. Zuletzt verfolgten weltweit 1,3 Millionen Menschen das extravagante Leben des in Frankfurt geborenen Igels. Mr. Pokee posierte vor dem Eiffelturm, Mr. Pokee posierte am Strand, Mr. Pokee posierte beim Wandern.

Besonders treue Fans konnten sich die besten Schnappschüsse als Print oder Kalender nach Hause liefern lassen. "Lasst uns Pokee so in Erinnerung behalten, wie er es sich gewünscht hätte: Als der süße Fratz, der er war", so Frauchen Girnus. "Ruhe in Frieden, kleiner Engel."

Sendung: hr1 Koschwitz am Morgen, 04.3.2019, 5.30 Uhr