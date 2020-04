An den deutschen Flughäfen sind im ersten Quartal dieses Jahres mehr illegale Drohnen gesichtet worden als ein Jahr zuvor.

In den ersten drei Monaten 2020 wurden 25 unbemannte Flugkörper im Nahbereich gesichtet, berichtete die Deutsche Flugsicherung am Mittwoch in Langen. Im selben Zeitraum 2019 waren es 17.