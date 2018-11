Zwei junge Männer haben sich in Wiesbaden ein illegales Autorennen geliefert. Einer der beiden Fahrer hatte noch nicht einmal einen Führerschein.

Polizeieinsatz Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Ein Zeuge bemerkte am späten Freitagabend zwei Autos, die viel zu schnell über die B417 aus Taunusstein kommend in Richtung Wiesbadener Stadtmitte fuhren. Am Steuer der Wagen saßen, wie die Polizei am Samstag berichtete, ein 18- und ein 20-Jähriger. Die beiden lieferten sich ein illegales Autorennen bis in die Innenstadt.

Die beiden jungen Männer vollführten laut Polizei waghalsige Fahrmanöver, überholten sich gegenseitig und stießen dabei auch immer wieder aneinander. Einen der beiden Fahrer konnten die Beamten in der Wilhelmstraße stoppen, den zweiten wenig später in der Nähe.

Zu Schaden kam durch das Rennen offenbar niemand. Die Autos, die beide das gleiche Kennzeichen hatten, wiesen Beulen auf. Gegen die beiden Männer wurde Strafanzeige erstattet. Beide mussten ihre Handys abgeben, der 18-Jährige auch seinen Führerschein. Der 20-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis.

Sendung: hr-iNFO, 03.11.2018, 06:30 Uhr