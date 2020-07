Illegales Autorennen in Bad Soden endet an Straßenlaterne

Die Fahrer zweier Sportwagen haben sich mitten in Bad Soden am Taunus ein Rennen geliefert. Dabei verletzten sie eine unbeteiligte Frau.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 0.45 Uhr in der Nacht zum Sonntag, dass sich zwei Sportwagen ein Rennen auf der Alleestraße in Bad Soden (Main-Taunus) lieferten. Damit nicht genug, rammte einer von ihnen an einer Kreuzung das Auto einer 44-Jährigen aus Königstein (Hochtaunus), die in die Alleestraße einbog.

Die Wucht des Zusammenstoßes war so groß, dass ihr Auto ins Schaufenster eines Geschäftes geschleudert wurde. Die Königsteinerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrer flüchten

Der Wagen des Unfallverursachers prallte gegen eine Straßenlaterne. Außerdem knickte er einen Baum um. Der Fahrer kümmerte sich nach dem Unfall weder um die Frau im anderen Auto noch um sein eigenes Fahrzeug, das er beschädigt zurückließ. Er flüchtete zu Fuß.

Der andere Teilnehmer des illegalen Rennens stellte sein Auto etwas entfernt vom Unfallort ab und flüchtete ebenfalls. Die Polizei stellte beide Sportwagen sicher. Den Schaden beziffert sie auf insgesamt 21.500 Euro.

